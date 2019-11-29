ارتفاع معدل نمو الاقتصاد البلجيكي

أظهرت بيانات البنك المركزي البلجيكي، الصادرة اليوم الجمعة نمو اقتصاد بلجيكا خلال الربع الثالث من العام الحالي بمعدل 4. 0% مقارنة بالربع الثاني من العام، وهو ما يؤكد التقديرات الأولية التي صدرت في أكتوبر الماضي.

وأشارت اليوم وكالة بلومبرج للأنباء إلى نمو الاقتصاد البلجيكي بمعدل 6. 1% سنويا خلال الربع الثالث وهو ما جاء متفقا أيضا مع التقديرات الأولية.

وبحسب البيانات سجل الاستهلاك الخاص في بلجيكا نموا ربع سنوي خلال الربع الثالث بمعدل 6. 0% في حين سجل الاستهلاك الحكومي نموا بمعدل 5. 0%.

في المقابل قلص صافي الصادرات البلجيكية نمو الاقتصاد بمقدار 1. 0 نقطة مئوية خلال الربع الثالث.

كان الاقتصاد البلجيكي قد سجل خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا ربع سنوي بمعدل 2. 0% من إجمالي الناتج المحلي.