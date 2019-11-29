سيدة تترك طفليها التوأم داخل حضانة بأوسيم (صور)

تركت سيدة طفليها التوأم داخل حضانة بمنطقة بشتيل بأوسيم، ولم تعد لأخذهما مرة أخرى، وتكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة لكشف ملابسات الواقعة وهوية الطفلين والسيدة التي تركتهما.



وأشارت التحريات التي أجريت بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إلى أن سيدة توجهت إلى حضانة بمنطقة بشتيل وتركت طفلين توأمًا يبلغان من العمر عامًا ونصف العام وطلبت من الحضانة استضافتهما وستعود لأخذهما آخر اليوم ولكنها لم تعد.



وأضافت التحريات أن مسئولي الحضانة قاموا بتسليم الطفلين لمركز شرطة أوسيم وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولى فريق من مباحث أوسيم برئاسة المقدم مجدي موسى، والرائد وليد كمال معاون مباحث أوسيم، جمع التحريات حول السيدة التي تركت الطفلين وهوية والدهما كما تم تعميم نشرة بصورهما، حيث تم نشر الصور بصفحة الأطفال المفقودين.



تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث أمرت بتسليم الطفلين لمالكة الحضانة لرعايتهما لحين حل لغز ترك السيدة لهما.