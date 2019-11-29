تخفيضات تصل لـ70% بـ"سيتي مول" فى "بلاك فرايداى".. والمحال تبحث عن مشتر (صور)

شهد سيتي مول بشارع الهرم، إقبالا ضعيفًا من المواطنين بالتزامن مع تقديم عروض "بلاك فرايداي" أو ما يطلق البعض عليها "الجمعة البيضاء"، وتتراوح الخصومات فيه بين 20% إلى 70% في مختلف المحال التجارية.



وأعلن الكثير من المحال التجارية بسيتي مول المشاركة في عروض "بلاك فرايداي"، إلا أن الإقبال ضعيف رغم وصول قيمة الخصومات لـ70%.



يشار إلى أن المتاجر الإلكترونية الكبرى مثل أمازون وسوق وعلي بابا وجوميا وغيرها، تقدم الكثير من العروض داخل مصر أو خارجها، بتخفيضات غير مسبوقة، بهدف تشجيع العملاء على الشراء خلال هذا اليوم.