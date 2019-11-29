استقرار أسعار الخضار فى الأسواق

استقرت أسعار الخضار في الأسواق، اليوم الجمعة، وسجل سعر كيلو الطماطم بين 2 – 4 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى بين 3–5 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات.



وتراوح سعر الجزر بين 3 – 7 جنيه، وبلغ سعر البطاطس بين 3-8 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل بين 2.5 – 4.5 جنيه للكيلو.



وسجلت أسعار الفاصوليا بين 5 - 7 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الرومى من 1.5 – 3 جنيهات، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية 20 جنيها، والليمون البلدى من 7 - 11 جنيها.