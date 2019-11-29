"بعد اتفاقها مع السراج".. بكري: هل تعود تركيا للاستعمار؟

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الاتفاق الذي تم توقيعه بين حكومة السراج العميلة في ليبيا، وبين الحكومة التركية في مجال التعاون الأمني والحدود البحرية،لا يزال يحدث آثاره الكبيرة في الشارع العربي.

وتساءل بكري، في برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية المحور، ماذا تريد تركيا من العالم العربي، هل هي عودة للاستعمار، أم هي منصة انطلاق من ليبيا إلى أنحاء العالم العربي؟.

وواصل أنه يبقى الرهان على مصر، التي يمكنها حماية الأمة العربية، وأن تضطلع بمسؤولية حماية الأمن القومي العربي.

وتابع أن مصر تتعرض لمؤمرات وهناك محاولات لضربها، ولكن مصر تبقى رقمًا صعبًا لكل من يحاول التدخل في شؤونها أوالهيمنة عليها، أوعلى قرارها المستقل .