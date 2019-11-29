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تحقيقات وملفات

"العراق ينزف".. كيف دعم العالم متظاهري بغداد بـ33 مليون تدوينة؟ (تحليل بيانات)

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:51 م
جريدة الدستور
سمر مدحت
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أسبوع دموي، مرت به العراق خلال الأيام القليلة الماضية، بعدما شهدت البلاد احتجاجات دامية تعد الأكبر في تاريخها الحديث، راح ضحيته ما يقرب من 400 قتيل بحسب جريدة المستقبل العراقية.

العراقيون بدأوا احتجاجاتهم منذ 10 أيام مضت للمطالبة؛ بتوفير وظائف وإنهاء الفساد، وتحسين الخدمات العامة، وشكل إزاء ذلك قيادة الجيش وحدة طوارئ لفرض الأمن واستعادة النظام في البلاد.

واليوم كان المتظاهرين يحتلون جسرين في مدينة الناصرية الجنوبية، قتل منهم 15 عراقيًا، ما دفع العالم إلى إظهار تعاطف جم مع ما يحدث في العراق لا سيما على مواقع التواصل الاجتماعي.

الهاشتاج الأكثر تداولًا على مواقع التواصل العراقي كان "العراق ينزف العراق يتعرض لإبادة جماعية"، والذي شارك فيه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا من أنحاء العالم، ورصدت "الدستور" من خلال عدة أدوات لتحليل البيانات مدى التفاعل على ذلك الهاشتاج وما يحدث في العراق على مواقع التواصل الاجتماعية.

بداية وبحسب أداة "Talkwalker" المتخصصة في تحليل البيانات على موقع التواصل الاجتماعي، فإن عدد المتفاعلين على هاشتاج "العراق ينزف" وصل إلى 2 مليون متفاعل على موقع "تويتر"، وزاد إلى 2.5 مليون متفاعل.

وبحسب الأداة ذاتها فإن التفاعلات الإيجابية على نفس الهاشتاج كانت 27%، بينما بلغ التفاعل السلبي 56%، وتوقعت نفس الأداة أن يصل عدد المتفاعلين على هاشتاج "العراق ينزف" إلى 5 مليون متفاعل خلال الأيام القليلة القادمة مع استمرار الاحتجاجات.

ورصدت الأداة أغلب التعليقات على هاشتاج "العراق ينزف"، وكانت معظمها: "العراق يفقد شبابه، سيلمة حتى مطلع النصر، العراق ينتفض، صوت الوطن، شهداء الناصرية، العراق يثأر لكرامته، رمي الرصاص الحي، أوقفوا قتل العراق"، وتعليقات أخرى كثيرة.


وصنفت الأداة الشخصيات العراقية المؤثرة التي شاركت في هاشتاج "العراق ينزف"، حيث شارك ما يقرب من 201 ألف شخصية اعتبرهم موقع "تويتر" شخصيات مؤثرة في الشأن العراقي بنسبة 99.8% من مجمل المتفاعلين على الهاشتاج، وشاركوا بتغريدات خاصة أو إعادة تغريد.


وعلى صعيد الجنس، حددت أداة "Talkwalker" نسبة المتفاعلين على هشتاج "العراق ينزف" من الذكور والإناث، فبلغت نسبة الإناث المتفاعلات على الهاشتاج 49.9%، أما الذكور فبلغت نسبتهم 50.1%.

ولوحظ من خلال ذات الأداة أن الشباب من سن 25- 34 هم الأكثر تفاعلًا بنسبة 65%، بينما كانت نسبة تفاعل الشباب في المرحلة العمرية 18-24 نحو 36%، وبدأت النسبة تقل في المرحلة العمرية 35- 44 فوصلت إلى 7.1%، وانعدم التفاعل من سن 45 عامًا فيما فوق.


وكانت التفاعل على الهاشتاج هو الأضخم باللغة العربية فبلغت نسبته بحسب الأداة 98%، أما التفاعل باللغة الإنجليزية فوصل إلى 1.5%، وجاءت اللغة الفرنسية في المرتبة الثالثة من حيث تفاعل الهاشتاج بنسبة 0.5%.

وكانت أكثر الدول تفاعلًا على هاشتاج "العراق ينزف" هي السعودية بنسبة 31.9%، وبعدها لبنان بنسبة 4%، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 1%، وسوريا والبرازيل والسودان وأسبانيا بذات النسبة.

أما أداة "riteta" المتخصصة في رصد التفاعلات على موقع "تويتر"، فقط تصدر هشتاج "العراق ينزف" تريند موقع تويتر خلال الـ24 ساعة الماضية ولا زال متصدرًا.

ويدون نحو 33 مليون شخص "تغريدات" على "تويتر" باسم هاشتاج "العراق ينزف" في الساعة الواحدة، بينما يشارك في الساعة الواحدة 5 مليون متفاعل على موقع "تويتر"، ويعيد نشر التغريدات المصحوبة بذات الهاشتاج نحو 13 مليون شخص في الساعة الواحدة.

وباستخدام أداة "google trend"، الخاصة بعدد عمليات البحث على موقع جوجل، فمن يوم 22 حتى 27 نوفمبر لم تصل عدد عمليات البحث على جوجل عالميًا عن العراق إلى 25 ألف عملية بحث، إلا أنه خلال اليوم 29 نوفمبر وصلت عمليات البحث إلى ذروتها عن العراق إلى 100 ألف عملية.

أما هاشتاج "العراق يتعرض لإبادة جماعية"، فبحسب أداة "Talkwalker" فشارك فيه على موقع "تويتر" أكثر من 26.4 مليون متفاعل، خلال اليوم 29 نوفمبر.

وتدرج التفاعل خلال الأيام القليلة الماضية كالآتي، في يوم 23 نوفمبر الماضي شارك 50 ألف متفاعل في الهاشتاج، وعقب يومين وصل وعدد المتفاعلين إلى 150 متفاعلًا، وزاد إلى 200 ألف متفاعلًا خلال 27 نوفمبر الماضي.

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