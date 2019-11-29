لماذا يضع رئيس شركة ألمانية صورة "السيسي" في مكتبه؟..هاني عازر يجيب

كشف المهندس هاني عاز، خبيرالأنفاق العالمي، عن انبهار رئيس الشركة الألمانية المسؤولة عن توريد ماكينات حفر الأنفاق لمصر، بشخصية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال عازر، في حواره مع برنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية صدى البلد، أنه بعد لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الشركة، سأله عازر باعتباره ألمانيًا عن رأيه في الرئيس السيسي.

وتابع أن رئيس الشركة قال له :" السيسي رجل وطني عظيم، وكلنا يجب أن نساعده ونقف معه"، مضيفا:" أن رئيس الشركة وضع صورة السيسي في مكتبه، بسبب إعجابه اشديد بالرئيس"



