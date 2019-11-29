تراجع معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثاني من العام المالي

أظهرت بيانات الحكومة الهندية الصادرة، اليوم الجمعة، نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي حتى 30 سبتمبر الماضي بنسبة 5ر4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وهو أقل نمو سنوي للاقتصاد خلال أكثر من ست سنوات.

في الوقت نفسه، جاء معدل النمو أقل من توقعات المحللين التي كانت حوالي 7ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

كما أظهرت بيانات وزارة المالية تراجع معدل النمو السنوي خلال الربع الثاني من القرن الحالي مقارنة بالربع الأول الذي سجل نموا بمعدل 5%.

وأشارت قناة "إن.دي.تي.في" التلفزيونية الهندية إلى أن معدل نمو الاقتصاد الهندي خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي هو الأقل منذ الربع المنتهي في 31 مارس 2013 عندما كان معدل النمو 3ر4% من إجمالي الناتج المحلي.

جاء تباطؤ الاقتصاد الهندي في ظل شهور من البيانات الاقتصادية المتراجعة بما في ذلك ضعف الطلب الاستهلاكي والاستثمارات الخاصة وتراجع الصادرات والناتج الصناعي.

وخيبت هذه البيانات أمل المحللين الذين توقعوا تحسن الأداء الاقتصادي مع زيادة الطلب قبل عيد الأنوار (ديوالي) الهندي الذي تم الاحتفال به في أكتوبر الماضي.

من ناحيتها أكدت الحكومة الهندية ثقتها في ارتفاع معدل نمو الاقتصاد بسرعة، في ظل استمرار قوة أسسه.

وكانت الحكومة قد أعلنت مجموعة من الإجراءات لتحفيز الاقتصاد خلال الشهور الماضية والتي تراوحت بين إلغاء زيادة الضرائب على المستثمرين الأجانب ودمج البنوك التابعة للدولة وخفض ضرائب الشركات.