بتصميم إماراتي.. رانيا يوسف "محتشمة" في ختام القاهرة السينمائي (صور)

حرصت الفنانة رانيا يوسف، على الابتعاد على الجرأة بإطلالتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



وكشفت رانيا يوسف، خلال لقائها مع فضائية dmc، أنها قررت التغيير والابتعاد على الجرأة، وارتدت فستانا من تصميم المصمم الإماراتي يوسف الجسمي.



وعن اختيارها الفستان قالت إن تصميم الفستان ولونه أعجبها، كما أنها اختارت فستانا أسود لحفل الافتتاح فقررت التغيير، وشعرت بأنه متناسب مع جسدها.



وتحدثت رانيا يوسف، عن أعمالها الفنية، مؤكدة أنها شاركت في مسلسل "دماغ الشيطان"، وفيلم"صندوق الدنيا"، مع عدد كبير من النجوم منهم خالد الصاوي، باسم سمرة، صلاح عبد الله، عمرو القاضي، أحمد كمال، علاء مرسي، علي صبحي.



ويضم الفيلم عددا كبيرا من ضيوف الشرف، منهم عارفة عبد الرسول وسامي مغاوري والفيلم سيناريو وإخراج عماد البهات مدير التصوير عمرو فاروق والفيلم من إنتاج شركة "Kemet Film Production".



وكشفت عن موعد عرض مسلسلي "مملكة إبليس"، "الآنسة فرح"، وقالت إنه من المقرر عرضهما مطلع شهر يناير المقبل.

