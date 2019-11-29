ماذا قالت حنان مطاوع عن مشاركتها كعضو لجنة تحكيم فى القاهرة السينمائى؟

عبرت الفنان حنان مطاوع، عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم للأفلام الروائية القصيرة في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ41.



وقالت خلال لقائها مع فضائية "dmc"، إنها فخورة بمشاركتها بمهرجان من أهم وأعرق المهرجانات في الوطن العربي، ويكفي أنه يحمل اسم القاهرة.



وأضافت: "الأفلام الروائية القصيرة تختزل كل المعاني التي من الممكن أن يوصلها الفنان في 10 دقائق وتكون موجزة وصوب الهدف".



وأكدت أنها كانت على توافق تام مع لجنة التحكيم، مشيدة باختيار الأفلام لأنها شديدة الاختلاف والتنوع الممتع؛ لأنه يوجد بها شرقي وغربي.



وأشارت إلى أن لجنة الحكام لم تختلف على الفيلم الفائز بجائزة يوسف شاهين.

