"الزراعة" تكشف حقيقة ارتفاع أسعار البطاطس

أكد الدكتور سميح إبراهيم، رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن أسعار البطاطس لم ترتفع، وأن سعر الكيلو بـ٧ جنيهات، بينما السعر العام الماضي في نفس التوقيت كان بـ١٤ جنيهًا، كما أن البطاطس عرض وطلب، والسعر حسب السوق والاحتياجات، ونحن حاليًا في نهاية الصيفي، وبداية العروة النيلي.



وأضاف "إبراهيم"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ان العروة النيلي يجرى لها عمليات الحصاد، وسيتم انزالها الأسواق خلال أيام، وسيكون لها تأثير على انخفاض أسعار البطاطس، واستقرار السوق رغم انخفاض مساحة هذه العروة، ستليها عروة أخرى وإنتاجها أكثر وفرة.



وأوضح رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، أن جهود الاتحاد مستمرة من أجل زيادة المساحات وإحداث توازن في الأسواق، وتخفيض الأسعار.