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حوادث

إنقاذ طالب من الموت بعد طعنه على يد زملائه بالإسكندرية

السبت 30/نوفمبر/2019 - 04:42 ص
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قال مصدر أمني بمديرية أمن الإسكندرية، إن فريق طبي بمستشفى خاص بالعجمي غربي الإسكندرية، أنقذ الطالب سيف محمد سعيد، من الموت المحقق، بعد طعنه على يد زملائه أمام معهد أزهري يدرسون به.

واكد انه تم نقل الطالب عقب طعنه للمستشفى، مصابا بجرح طعني بعد توقيع الكشف عليه بواسطة طبيب الطوارئ والجراحة العامة والعناية المركزة تبين انه يعاني من انخفاض شديد بضغط الدم، وسرعة في ضربات القلب، ونزيف حاد من الجانب الأيسر من الصدر والبطن ناتج عن جرح طعني بالجهة اليسرى من أسفل الصدر وأعلى البطن ابعاده نحو سبعة سم في خمسة سم اشتباه تجمع دموي هوائي بالناحية اليسرى من الصدر، وجاري ضبط المتهمين وتقديمهم للنيابة العامة للتحقيق معهم.

ومن قال طبيب بالمستشفى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية وتم إعطائه محاليل وريدية وتركيب أنبوبة قصبة هوائية وتحويل المريض فورا إلى قسم العمليات بحالة عامة غير مستقرة لإجراء اكتشاف جراحي لكامل البطن وتبين وجود نزيف حاد بالبطن، وتهتك بالطحال وقطع جزئي بالقولون وقطع بالحجاب الحاجز من الناحية اليسرى، وتجمع دموي هوائي وتهتك بالرئة.

وأكد أنه، تم وقف النزيف واستئصال للطحال واصلاح قطع جزئي بالقولون وقطع بالحجاب الحاجز مع تركيب أنبوبة صدرية يسري، وتم حجزه بوحدة العناية المركزة واستقلال حالته الصحية وتلقي العلاج اللازم واستكمال الفحوص.

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