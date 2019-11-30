"شعبة الأرز": صرف المكرونة على البطاقات التموينية

قال محمد الديب، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن المؤشرات ترجح بأن يتم تحديد أسعار المناقصة الأولى لتوريد الأرز المحلي لصالح البطاقات بسعر 7500 جنيه للطن، لتطرح على البطاقات بسعر 8 جنيهات للكيلو، بنسبة كسر 5%، وهو أفضل أرز محلي تستلمه الوزارة، واصفًا إياه بالأرز الفاخر لأول مرة يطرح على البطاقات كبديل للأرز الذي يصل نسبة الكسر عن 12% و30% في أوقات سابقة.



وأضاف"الديب"، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الوزارة لديها نية مشاركة شركات المكرونة في استلام نحو 10 آلاف طن مكرونة بجانب مناقصة توريد الأرز المحلي، مؤكدًا أن صرف المكرونة على البطاقات التموينية، والمواطن له حرية الاختيار السلع التي تناسبه.



وأوضح أن الإنتاج المحلي من الأرز خلال الموسم الحالي بلغ نحو 8 ملايين طن أرز شعير لإنتاج ما يقرب من 5 ملايين، لافتًا إلى أن الاستهلاك المحلي يصل سنويًا نحو 3 ملايين طن، ويحقق فائضًا بنحو 2 مليون طن.