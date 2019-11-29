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مصر

الأرصاد: طقس اليوم دافئ.. والقاهرة 24 درجة

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 08:10 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الجمعة، طقس دافئ على كل الأنحاء نهارا بارد ليلاً، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، تكون كثيفة على بعض المناطق والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقع خبراء الأرصاد أن تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 16 24
شبين الكوم 15 24
طنطا 15 23
دمنهور 14 23
الإسكندرية 14 23
بلطيم 14 24
مطروح 13 22
السلوم 12 22
سيوة 09 21
بورسعيد 15 22
دمياط 15 22
الزقازيق 15 25
الإسماعيلية 15 25
السويس 15 25
العريش 14 22
رفح 14 22
رأس سدر 13 26
نخل 09 21
نويبع 19 25
طابا 18 23
كاترين 06 17
الطور 18 26
شرم الشيخ 20 27
الغردقة 14 27
مرسى علم 17 28
الفيوم 15 24
بنى سويف 15 24
المنيا 13 24
أسيوط 11 25
سوهاج 13 25
قنا 12 26
الأقصر 12 26
أسوان 12 26
أبوسمبل 12 27
الوادى الجديد 09 27
شلاتين 17 28
أبورماد 16 27
حلايب 20 26.

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