"جوتيريش" يعرب عن قلقه من استخدام الرصاص الحى بالعراق

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الجمعة، عن قلقه العميق من استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق.



وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، "إن الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تشير إلى استمرار استخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين في العراق، مما أدى إلى ارتفاع عدد الوفيات والإصابات، في الناصرية.



ويحث جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن العنف والدخول في حوار سلمي ذي معنى لصالح العراق والشعب العراقي".



وأضاف البيان أن "الأمين العام يجدد دعوته للسلطات العراقية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية أرواح المتظاهرين واحترام الحق في حرية التعبير والتجمع وسرعة التحقيق في جميع أعمال العنف".



وتابع البيان أن "الأمين العام يذًكر السلطات العراقية بالتزامها بحماية المنشآت الدبلوماسية والقنصلية وموظفيها وكذلك الممتلكات العامة والخاصة".