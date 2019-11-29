ضبط 12 قطعة سلاح فى مداهمة بؤر إجرامية بالجيزة





تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها للنيابات المختصة للتحقيق.

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة مداهمة البؤر الإجرامية ونجحت خلال 24 ساعة في ضبط 59 متهمًا من تجار المخدرات وكمية من الأسلحة.أسفرت الحملات التي قادها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث في ضبط 59 متهمًا من تجار المخدرات و3 قضايا تعاطي و49 قضية اتجار وكميات من المواد المخدرة تضمنت 1325 جرام حشيش و2317 قرص مخدر و679 جرام هيروين و750 جرام استروكس و170 جرام شادو و300 جرام بانجو و215 جرام من مخدر البودرة.وفي مجال قضايا الأسلحة النارية نجحت الحملات بقيادة اللواء سامح الحميلي واللواء مدحت فارس نائبًا مدير الإدارة العامة للمباحث في ضبط 11 قضية دفاع وبندقية آلية وبندقيتين خرطوش و2 طبنجة عيار 9 مم و7 فرد خرطوش محلي عيار 12 مم و9 طلقات مختلفة الأعيرة.