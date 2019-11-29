حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 29 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:



مهنيًا: ابتعد عن المغامرات والمشاريع الجديدة، تكون الوتيرة هادئة جدًا ومخيبة للآمال، وربما تخسر فرصة أو تسمع تأنيبًا على إهمالك.



عاطفيًا: تكثر الصداقات والاحتفالات وتلبي الدعوات وتخرج عن الروتين الممل، وتتعرف إلى أشخاص نافذين وتقيم علاقات جديدة.



صحيًا: تكون بحالة ممتازة، وتشعر بحاجة لإظهار طاقاتك وإعطاء أفضل ما عندك، إعتن جديًا بلياقتك وأتبع علاجًا وقائيًا من الفيتامين والمقويات.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.