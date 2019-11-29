فريق بحث لكشف ملابسات ذبح سيدة داخل شقة بالمقطم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف ملابسات العثور علي جثة سيدة مذبوحة داخل شقتها في المقطم.



تلقى قسم شرطة المقطم بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة داخل شقة، فور إخطار اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة وجه بسرعة الانتقال وفحص البلاغ وبيان ملابسات الواقعة.



انتقلت قوة أمنية وتبين من خلال الفحص أن الجثة لسيدة مقتولة داخل شقتها وبها ذبح قطعي بالرقبة، وتولى فريق من المباحث جمع التحريات حول المجني عليها وما إذا كانت تقيم بمفردها من عدمه وهوية المترددين عليها لتحديد هوية الجاني وتم فحص منافذ الشقة لبيان وجود آثار اقتحام لها من عدمه.



انتقل فريق من نيابة المقطم إلى مسرح الجريمة لإجراء المعاينة التصويرية ورافقهم خبراء الأدلة الجنائية لرفع البصمات وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة.