إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين ملاكى أعلى الأوتوستراد

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة، بطريق الأتوستراد، بمدينة حلوان.



تلقت غرفة عمليات المرور بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها وقوع حادث تصادم بطريق الأوتوستراد، وبالانتقال والفحص، تبين تصادم سيارتين ملاكي، بسبب السرعة الزائدة.



أشارت التحريات بإشراف اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، أن الحادث أسفر عن إصابة 4 أشخاص من بينهم قائدا السيارتين حيث أصيبا بكدمات وجروح في مختلف أنحاء جسدهم.



انتقلت قوة أمنية لفحص موقع البلاغ وتبين حدوث تلفيات بالسيارتين فتم الدفع بالأوناش المرورية لرفع حطام الحادث وتولى ضباط المرور تسيير الحركة المرورية بعد حدوث كثافات خفيفة جراء الحادث ونقل المصابين إلى المستشفى.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق.