فيديو.. رئيس التنظيم والإدارة للقوات المسلحة يوضح طبيعة عمل الهيئة

قال اللواء أركان حرب عادل عشماوي، رئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، إن القوات المسلحة لا تتدخر جهدًا في توفير سبل الحياة الكريمة لضباط الصف والجنود، وأسرهم في جميع المجالات.



وأضاف "عشماوي"، خلال لقائه مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن طبيعة عمل الهيئة هو أن تقوم بإعداد وتنفيذ السياسات التجنيدية، وانتقاء وتوجيه الأفراد من ضباط الصف والجنود، طبقًا لأسس ومعايير دقيقة تحقق رفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، مع تطوير وتعديل سياسات التجنيد وخطط التعبئة، بما يتماشى مع تطوير خطط الفتح الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية.



وأشار إلى أن الهيئة مسئولة عن الموارد البشرية، وتتكون من 4 إدارات، إدارة التجنيد والتعبئة، إدارة السجلات العسكرية، إدارة الموسيقات العسكرية، وإدارة شئون العاملين المدنيين، بالإضافة إلى جهاز النقل العام للقوات المسلحة.