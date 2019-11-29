الجمعة 29 نوفمبر 2019 الموافق 02 ربيع الثاني 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

دراسة: مرض السكر يضاعف خطر الإصابة بالقلب

الجمعة 29/نوفمبر/2019 - 05:14 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قالت نتائج دراسة جديدة إن مخاطر إصابة النساء بأمراض القلب والسكتة تتضاعف مقارنة بالرجال عند تشخيص حالة السكري، كما يتعرّضن غالبًا للأزمات القلبية في عمر أبكر.
وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة كولورادو أن النساء لديهن سيطرة أقل على معدل السكر وضغط الدم والكولسترول مقارنة بالرجال.
ونُشرت الدراسة في "جورنال ديابيتيس أوبيسيتي أند ميتابوليزم"، وتوصلت إلى أن السكري يزيد احتمال إصابة المرأة بأمراض القلب والسكتة بنسبة 31 بالمائة أكثر من النساء اللاتي لم يتم تشخيص المرض لديهن.
وتفسيرًا لهذا الفرق بين تأثير السكري على قلب المرأة والرجل، اقترح فريق البحث وجود عدة عوامل تزيد الخطر، وهي: التغير الهرموني بعد سن اليأس، وصعوبة ضبط الشهية والنظام الغذائي لدى بعض النساء، وتناول حبوب منع الحمل الهرمونية.
ومن أهم أعراض أمراض القلب لدى المرأة: آلام الفك، والدوخة، والتعب المتكرر، والتعرّق الشديد.
ودعت توصيات الدراسة الأطباء ومزودي الرعاية الصحية إلى الاهتمام بالمخاطر المتزايدة على صحة قلب المرأة عند وجود السكري، وضرورة مراقبة صحة القلب جيدًا في هذه الحالة. كما دعت النساء إلى اتباع نمط حياة صحي يتضمن التغذية المناسبة لضبط الكولسترول وضغط الدم بعد سن اليأس.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

مصدر أمني ينفى احتجاز مواطن دون وجه حق بقسم شرطة البساتين

منذ حوالي 16 ساعة

مصر تدين توقيع السراج على مذكرتى تفاهم مع تركيا فى المناطق البحرية

منذ حوالي 11 ساعة

عناصر "الإرهابية" يرفضون التحالف مع "الأجير والبذىء"

منذ حوالي 21 ساعة

أم تقتل طفلتها بحبوب "الفيل الأزرق" فى النزهة

الصور

image description

صحة الشرقية تختتم فعاليات قافلة تنظيم الأسرة

image description

"سياحة مطروح" تزور أحد الفنادق الكبرى

image description

مطروح تسترد شقة "سكن إداري" باعها موظف لمواطن

image description

طب أسوان تنظم مؤتمرًا لـ"الجديد في جراحة العظام"

image description

صور احتفال وزارة التضامن بنجاح موسم الحج

الأكثر قراءة

دمج 6 وزارات.. بكرى يكشف أبرز المرشحين للتعديل الوزارى

قطر مستعدة لمقاطعة الإخوان.. تفاصيل زيارة وزير خارجية الدوحة إلى الرياض

منى فاروق تنفي شائعة انتحارها: "ارحمونا.. عايزين نشتغل"

"أمها بتنتقم مني".. والد ضحية حبوب الفيل الأزرق يكشف تفاصيل جديدة

أيام زمان

«مين مايحبش إسرائيل».. أنيس منصور يتحدث عن علاقة المصريين بـ تل أبيب

الحياة السرية لـ3 فنانات مصريات في إسرائيل.. «إحداهن هاجرت بسبب الخيانة»

«قرأوا خبر وفاتهم وهم أحياء».. كيف رد فريد شوقي وعادل إمام وسمير غانم؟

التاريخ القذر للأتراك.. هكذا فضح كاتب مصري «أجداد أردوغان» قبل «ممالك النار»

ads

نجم الساعة

فيديو.. مصطفى شوقى يكشف أسرار أغنيته "ملطشة القلوب"

الصحة

دراسة: مرض السكر يضاعف خطر الإصابة بالقلب

دراسة: الحرمان من النوم يؤثر على الصحة العقلية

نصائح بسيطة لإنجاح نظام التخسيس أو ضبط الشهية

23 مليون مصاب بالإيدز تلقوا العلاج في 2018

الرئيس نيوز

رئيس النصر للكيماويات: لا نحتاج إلى مياه نهر النيل

مصر للطيران تعلن عن تخفيضات جديدة في "البلاك فرايداي"

القنوات الناقلة وموعد مباراة الأهلي والنجم الساحلي التونسي

رسمياً.. السودان تعلن حل حزب البشير

منوعات

الكوابيس مفيدة فى الواقع

أهمية البروتين للرياضيين

على سرير المستشفى.. يعرض الزواج على حبيبته

نتيجة إصابتها بحالة نادرة.. طالبة تخشى من الاستحمام

كشكول

"إبراهيم الرفاعي" الأولى بمسابقة أوائل الطلاب بالقاهرة

نائب وزير التعليم يتفقد قوافل تعليمية مجانية لطلاب "البدارى"

"التعليم" تكرم الطلاب الفائزين فى مسابقة "أبدع وابتكر"

محافظ الغربية يلتقى بمديري الإدارات التعليمية بالمحافظة

إسلام سياسي

داعش يعلن مسئوليته عن تحطم طائرتى هليكوبتر فرنسيتين فى مالى

وزير خارجية ليبيا يعلن من فرنسا مقاضاة تركيا وقطر

إنطلاق فاعليات مؤتمر "القدس" بالسنغال

بالفيديو.."الشعراوى": المجاذيب هم موازين التكامل فى الكون

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
الصحافة والتاريخ
مدحت بشاى
انسف مجلسك القديم
محمد أبو حامد
تنقية الأحاديث النبوية «نقد متن الحديث»
جمال طه
«دائرة النار» الإيرانية والحرب مع إسرائيل
المزيد

الثقافة

فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة للكتاب فى دورته "51"

أحمد جاد الكريم: جائزة "iread" مكافأة وقبلة حياة

المسرح الصغير بالأوبرا يستضيف أمسية لـ أمين حداد

"لاعب السرد".. كتاب جديد لـ بديعة زيدان

صفحتنا ع الفيس بوك