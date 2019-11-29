دراسة: مرض السكر يضاعف خطر الإصابة بالقلب

قالت نتائج دراسة جديدة إن مخاطر إصابة النساء بأمراض القلب والسكتة تتضاعف مقارنة بالرجال عند تشخيص حالة السكري، كما يتعرّضن غالبًا للأزمات القلبية في عمر أبكر.

وأظهرت الدراسة التي أجريت في جامعة كولورادو أن النساء لديهن سيطرة أقل على معدل السكر وضغط الدم والكولسترول مقارنة بالرجال.

ونُشرت الدراسة في "جورنال ديابيتيس أوبيسيتي أند ميتابوليزم"، وتوصلت إلى أن السكري يزيد احتمال إصابة المرأة بأمراض القلب والسكتة بنسبة 31 بالمائة أكثر من النساء اللاتي لم يتم تشخيص المرض لديهن.

وتفسيرًا لهذا الفرق بين تأثير السكري على قلب المرأة والرجل، اقترح فريق البحث وجود عدة عوامل تزيد الخطر، وهي: التغير الهرموني بعد سن اليأس، وصعوبة ضبط الشهية والنظام الغذائي لدى بعض النساء، وتناول حبوب منع الحمل الهرمونية.

ومن أهم أعراض أمراض القلب لدى المرأة: آلام الفك، والدوخة، والتعب المتكرر، والتعرّق الشديد.

ودعت توصيات الدراسة الأطباء ومزودي الرعاية الصحية إلى الاهتمام بالمخاطر المتزايدة على صحة قلب المرأة عند وجود السكري، وضرورة مراقبة صحة القلب جيدًا في هذه الحالة. كما دعت النساء إلى اتباع نمط حياة صحي يتضمن التغذية المناسبة لضبط الكولسترول وضغط الدم بعد سن اليأس.

