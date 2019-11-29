أحمد أسامة.. قصة طفل يصنع "عرائس الإميجرومى"

لم يعد خافيًا على متابعي صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ومحبي أغرب طرائق الإبداع اسم "أحمد أسامة"، صاحب الـ15 عامًا، وعرف كيف يشق لنفسه طريقًا متميزًا في صناعة عرائس الإميجرومي، ما أدي إلى إبهار متابعيه.



"أحمد" الذي لم يدرس فنون الكروشيه

، وإنما لم يعدو الأمر مجرد الاجتهاد الشخصي، استطاع أن يبدع بالكروشيه عددًا من العرائس باستخدام الخيط، إبرة الكروشيه، فايبر، الشعر الصناعي، وسلك والتطريز، وقرر فتح باب لم يطرقه كثيرون، هو صناعة عرائس الإميجرومي.



"أحمد أسامة"، 15 عاما، في الصف الأول الثانوي، مدرسة طبري الحجاز، أول شاب يصنع عرائس بالكروشيه، بدأ صناعتها منذ عامين عندما كان يرى والدته تستخدم خيوط تقوم بتحويلها إلى شئ جمالي، وقرر أن يسير على خطى والدته ويقوم بتقليدها، ويصنع عرائس "الإميجرومي"، وهو فن ياباني أي صناعة الدمية بالكروشيه، وشجعته عائلته على صناعة العرائس، قائلا: "ماما اللي علمتني

وبابا اللي اتحمل المصروفات كلها".



لم يكتفي بتعليم والدته بل حصل على دورات تدريبية عن صناعة العرائس بالكروشيه على الإنترنت في إحدى الإكاديميات، وقاموا بتسويق منتجاته في معارض بالكويت؛ نظرا لتميزه خلال فترة التدريب.



وأضاف "أحمد": "يختلف سعر العروسة على حسب حجمها، فكلما زاد حجمها، تزداد الخامات المستخدمة، ويتراوح سعرها ما بين 250: 300 جنيه، يقول: "أنا حابب أدخل مصدر دخل من حاجة أنا بحبها ودي حاجة حلوة لأن حاجة اسمها فن مقتصر على جنس معين".



وأوضح أن هناك فنانين خارج مصر يحترفون فن صناعة الكروشيه، مشيرًا إلى أن كثير من الخامات في مصر ليست متوفرة، ويقوم بشرائها من على الإنترنت، لافتًا إلى أن المجتمع المصري ليس متفهم أن الشغل اليدوي الهاند ميد أغلى من المصنوع في المصانع.