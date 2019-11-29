فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة للكتاب فى دورته "51"

أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج عن فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته "51" والمقرر انعقادها فى الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس.



وتمنح الهيئة المصرية العامة للكتاب جائزة قدرها عشرة آلاف جنيه فى كل فرع من فروع المسابقة العشرة وهي: "الرواية – القصة القصيرة – شعر الفصحى – شعر العامية – المسرح – النقد الأدبى – كتاب عن أفريقيا (دراسات) – الفنون – الطفل – الكتاب العلمي".



كما تم فتح باب التقدم لجائزة الكتاب الأول للشباب تحت سن 35 عامًا وقيمتها خمسة آلاف جنيه.



و جائزة التراث وتمنحها هيئة الكتاب مناصفة مع دار الكتب، وجائزتي أفضل كتاب مترجم وأفضل كتاب مترجم للطفل وتمنحهما هيئة الكتاب مناصفة مع المركز القومى للترجمة، بالإضافة إلى جائزة أفضل ناشر وتمنح مناصفة بين هيئة الكتاب واتحاد الناشرين المصريين.



يستمر التقدم للجائزة حتى نهاية ديسمبر 2019، ويشترط أن يكون العمل المتقدم طبعة أولى، وأن يكون المؤلف مصرى الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجمًا باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، وأن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2019 ولم يحصل على جائزة أخرى، وألا يتقدم للجائزة من فاز بها قبل مرور ثلاث سنوات، ويتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ولا يجوز ترشح أحد أعضاء لجنة التحكيم للجائزة، ولا يجوز اقتسام الجائزة بين أكثر من فائز.



وسيتم الإعلان عن الفائزين، وكذلك أعضاء لجنة التحكيم وتوزيع الجوائز في ختام معرض القاهرة الدولي للكتاب "51".