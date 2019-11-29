محافظ الجيزة يوافق على إنشاء موقف إقليمى بالوراق

وافق محافظ الجيزة أحمد راشد، على إنشاء موقف الوراق الإقليمي الجديد، الذي يربط الجيزة بعدد من المحافظات منها: الإسماعيلية، الإسكندرية، المنصورة، طنطا، دمياط، بور سعيد، والسويس، ومن المقرر أن يتم إنشائه أسفل محور روض الفرج، وخلال الأيام المقبلة سيتم الاستعدادات اللازمة لعمل الموقف الإقليمي.



ورصدت "الدستور" مدى استعداد سكان المنطقة لوجود موقف إقليمي وآرائهم نحوه، وجاءت على النحو التالي:



قال مينا جرجس، أحد المواطنين، إن الموافقة على إنشاء موقف إقليمي جديد، يوصل المنطقة بعدد من المحافظات الأخرى، سيزيد من حيوية المنطقة خاصة بعد عمل محور روض الفرج.



وتابع، أن في حال الرغبة من التنقل لمحافظة أخرى كان يتوجب على سكان المنطقة التنقل لمسافات بعيدة للوصول لموقف إقليمي، لافتًا إلى أن أقرب المواقف بمنطقة الوراق في ميداني الرماية ورمسيس.



"نعمل موقف أتوبيسات الأول"، بهذه الكلمات بدأ أحد المواطنين حديثه عن عمل موقف إقليمي جديد بمنطقة الوراق، مؤكدًا أن المنطقة تحتاج أولًا موقف ينقل سكان المنطقة للأماكن البعيدة قبل أن تنقلهم للمحافظات.



و استكمل أن، المنطقة تعاني من عدم وجود أتوبيسات نقل عام أو ميكروباصات تنقل سكان المنطقة للأماكن البعيدة خاصة في القاهرة الجديدة، مدينة نصر، مصر الجديدة وعدد من المناطق الأخرى.



و أشادت منى عمران، إحدى سكان المنطقة، بعمل موقف إقليمي جديد في الوراق، خاصة وأنها تتردد دائمًا على محافظة الفيوم لوجود أهلها هناك، وتجد العديد من الصعوبات خلال التنقل من الحين والأخر.