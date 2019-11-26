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بكين تستدعي السفير الاميركي بعد تصويت الكونجرس بدعم مؤيدى الديموقراطية

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:22 ص
جريدة الدستور
وكالات
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استدعت الخارجية الصينية الاثنين السفير الأميركي في بكين، للاحتجاج على تصويتٍ في الكونجرس الأميركي داعم للمعسكر المؤيد للديموقراطية في هونج كونج.

وقالت الوزارة على موقعها الالكتروني اليوم الثلاثاء ان نائب وزير الخارجية الصيني تشينج زيجوانج استدعى الاثنين سفير الولايات المتحدة تيري برانستاد لابلاغه "احتجاجا قويا".

وتبنى الكونجرس الأمريكي مشروع قرار يدعم الحراك المطالب بالديموقراطية في هونج كونج.

وقالت بكين ان مشروع القرار الأميركي هذا "يتدخّل بوقاحة في الشؤون الداخلية للصين" و"يدعم السلوك الإجرامي والعنيف للقوات المعادية للصين التي تسبب المشاكل في هونج كونج".

ولا يزال مشروع القرار ينتظر توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ليصبح قانونا.

وكان مجلس النواب الأميركي أقر مشروع القانون، على الرغم من تحذيرات من الصين التي رفضت بغضب توجيه الانتقادات لها في تعاطيها مع هونج كونج.

بدأ الحراك في هونج كونج قبل نحو ستّة أشهر احتجاجًا على مشروع قانون يُتيح تسليم مطلوبين إلى الصين، أثار مخاوف من أن تكون بكين تسعى إلى الحدّ من الحرّيات في المدينة.

ونزل ملايين المواطنين الغاضبين إلى الشوارع وعرقلوا شبكة النقل في الحراك الذي اتّسع إلى المطالبة بانتخابات نزيهة والتحقيق في ممارسة الشرطة أساليب عنيفة، وهي مطالب رفضها قادة هونج كونج المعيّنون مِن بكين.

وتركّز الحراك مؤخّرا في حرم جامعة البوليتيكنيك في هونج كونج، وتخلّلته مواجهات عنيفة بين الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاط على المحتجين الذين ردوا بإطلاق السهام ورمي قنابل المولوتوف.

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