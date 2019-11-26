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عالم

زلزال بقوة "6.4 ريختر" يضرب شمال غرب ألبانيا

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 07:20 ص
جريدة الدستور
وكالات
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ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 6.4 درجة ريختر وقع على بعد 10 كيلومترات إلى الشمال الغربي من مدينة شيجاك في ألبانيا.

وأوضحت الهيئة أن الزلزال الذي وقع على عمق 10 كيلومترات ضرب المنطقة في الساعة 2:54 بتوقيت جرينتش اليوم الثلاثاء.
ولم ترد بعد أي تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

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