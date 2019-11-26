رواية "على خط جرينتش".. جديد دار العين للنشر

صدرت حديثا عن دار العين للنشر والتوزيع٬ رواية "على خط جرينتش" من تأليف شادي لويس، تدور أحداث الرواية حول موظف مصري صغير في إحدى بلديات شرق لندن، يجد نفسه مسؤولًا عن جثمان لشاب سوري "غياث" لا يعرفه، يرقد في إحدى مستشفيات لندن.



وعبر ثلاثة أيام، يحاول بطلنا تتبع الجثمان، وسيرة صاحبه بغية إقامة جنازة للمتوفي، متجولًا في أحياء لندن، من الشرق إلى الجنوب، وهو يستعيد سلسلة من الحكايات عن الفقد والانتظار والوحدة والموت.



ومن أجواء الرواية: "وسمعتهم يقولون هذه أكبر جنازة شهدتها المدنية٬ وسيتكلم عنها الناس٬ كما لم يتكلموا عن جنازة من قبل. وهرول الغرباء من كل صوب ليدفنوا خوفهم معه ويتركوا ماضيهم بجانبه٬ ويواسوا بعضهم بعضا. كان كل من عرفتهم هناك٬ رجل القطن كان يعزف علي آلته ألحانا حزينة ومبهجة في الوقت نفسه٬ ورأيت بيبسي لأول مرة دون طباشيرها الأبيض على الوجه٬ وكان كايودي مبتسما ملء فمه والدموع تنهمر من عينيه".