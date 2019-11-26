اليوم.. ندوة "التنين الصينى يحلق فى سماء المجد" بصالون الثقافة الصينية

يُقيم المركز الثقافي الصيني بالقاهرة٬ بمقره الكائن بالهرم٬ في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء٬ ندوة جديدة من ندوات صالون الثقافة الصينية.. الصين في عيون المصريين٬ والتي تعقد تحت عنوان "بعد سبعين عاما على تأسيسه.. التنين الصيني يحلق في سماء المجد"، يحاضر فيها كل من أحمد سلام، المستشار الإعلامي الأسبق في الصين٬ وحسين إسماعيل، نائب رئيس تحرير الطبعة العربية لمجلة الصين اليوم.



وتتناول الندوة عوامل نهضة الصين الجديدة وملامح تطور الصين خلال السبعين عاما، ودور المواطن الصيني فى هذه النهضة والعلاقات المصرية الصينية٬ ومسيرة من التعاون والعمل المشترك.



وترتبط مصر بعلاقات راسخة مع الصين، حيث كانت مصر أول دولة عربية وأفريقية تعترف بجمهورية الصين الشعبية، وأقامت علاقات دبلوماسية كاملة معها في مايو عام 1956.



وتوجد روابط قوية بين الزعماء التاريخيين للبلدين مثل الزعيم المصري الراحل جمال عبدالناصر، والزعيم الصيني شو إن لاي، أول رئيس وزراء لجمهورية الصين الشعبية، ومقابلاتهما في باندونج عام 1955، ثم زيارة الزعيم الصيني شو إن لاي إلى مصر عام 1963.