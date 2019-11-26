تعرف على فعاليات مهرجان الأراجوز ببيت السنارى

يستضيف بيت السنارى الأثري بالسيدة زينب٬ بالتعاون مع فرقة ومضة، مهرجان الأراجوز الأول، وذلك يوم في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء.



يضم المهرجان مجموعة من العروض التي تجسد روعة وجمال التراث وتدخل البهجة في النفوس ومنها حكمة الأراجوز حول أهمية العلم وضرورة الاهتمام به والتأكيد على القيم المرتبطة بالتعليم، وهكذا تكلم الأراجوز ويتناول مفاهيم التعايش السلمي والتعاون، وحكاوي الأراجوز، وندوة عن كتاب فن الأراجوز، هذا بالإضافة إلى عروض خيال الظل والفقرات التراثية مثل؛ حمودة وأخوه، والشحات والحانوتي النصاب وفنان بالعافية والفتوة والغلباوي.



يأتي المهرجان في ضوء الاهتمام بفن الأراجوز بعد أن نجحت مصر في ضم شخصية الأراجوز المصري إلى قائمة اليونيسكو للتراث المادي، تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها الباحث الدكتور نبيل بهجت، الذي عكف على إعداد الملف لسنوات تقترب من العقدين.



وكذلك الحفاظ على هذه الفنون لأنها تمثل التراث الشعبي أحد مصادر تشكيل الوعي المصري والتأريخ للذاكرة المصرية حيث يمكن الاعتماد على التراث الشعبي كمصدر للتاريخ.