اليوم.. مناقشة كتاب "العرب فى عيون العالم" بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

تستضيف كلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري٬ الدكتور شبلي زكي تلحمي٬ أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الأمريكية٬ في ندوة علمية لمناقشة كتابه "العرب في عيون العالم" بحضور الدكتورة عزة أحمد هيكل عميدة الكلية، وذلك في الثانية عشر ظهر اليوم الثلاثاء بقاعة مسرح الكلية.



وأكد البروفسيور شبلي زكي تلحمي في كتابه بأنه لا يقف في دراسته وتحليله عند قطر بعينه من أقطار الوطن العربي، أو الشرق الأوسط لكنه يتميز بأنه يتعامل مع موضوعه المحوري من منظور يمكن وصفه بأنه "الطرف العربي في مقابل الطرف الآخر."



ويتميز كذلك بأنه يجيب عن سؤال لابد وأن يساور كل من يهتم بالشأن القومي- العروبي، في هذه المرحلة التي ما زالت تحمل بصمات العولمة وثورة الإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.