اليوم.. مرافعة النيابة فى محاكمة متهمين داعش بالجيزة

تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة طرة، اليوم الثلاثاء، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش في الجيزة.



تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وأمانة سر محمد الجمل وأحمد مصطفى.



كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة، وأسندت للمتهم الأول محمود طوسون اعتناق أفكار داعش الإرهابية، ووجوب الخروج على الدولة بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وانضمامه لإحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية.



وأشارت التحقيقات إلى قيام المتهم بتأسيس خلية عنقودية بالجيزة بهدف ارتكاب عمليات عدائية بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد، وصولًا لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واستطاعته ضم باقي المتهمين للخلية.