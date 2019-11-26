بدء تلقى طلبات الترشح لانتخابات نادى النيابة الإدارية.. اليوم

يبدأ اليوم الثلاثاء نادي مستشاري النيابة الإدارية في تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي ولمدة سبعة أيام تنتهي بتاريخ ٣ ديسمبر الجاري، وتبدأ المدة المقررة لتلقي طلبات الترشح من الساعة الواحدة ظهرًا حتى الساعة الثامنة مساءً، على أن تجرى الانتخابات يوم الجمعة الموافق ٢١ فبراير المقبل.



يذكر أن انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية هي انتخابات تجديد كلي على خمسة عشر مقعدًا بعد أن أنهى المجلس الحالي مدته القانونية المقررة في اللائحة الداخلية للنادي.



وتتمثل المقاعد الـ15 التى ستجرى عليها الانتخابات في مقعد الرئيس، بالإضافة إلى مقعد المستشارين المكتمل عطائهم، وعدد خمسة مقاعد للمستشارين، وثلاثة مقاعد لرؤساء النيابة، وثلاثة مقاعد لوكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ومقعدين لوكلاء النيابة.