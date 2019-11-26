ضبط عاطل لسرقته 45 ألف جنيه من شقة جارته فى المرج

القى ضباط مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة القبض على عاطل لسرقته 45 ألف جنيه من شقة جارته بمنطقة المرج.



وكان قسم شرطة المرج، تلقى بلاغًا من "نيفين.ظ"، 45 سنة، مديرة حضانة ومقيمة بالمنزل بمفردها باكتشافها سرقة مبلغ مالي 45 ألف جنيه، وهاتف محمول من داخل الشقة سكنها، ولم تتهم أو تشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.



بالانتقال وإجراء المعاينة تبين كسر شباك الحمام الخاص بالمنزل سكن المجني عليها وتحرر عن ذلك المحضر رقم 9633 لسنة 2019 م جنح القسم.



بإجراء التحريات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكابها "تامر.ح" عاطل وجار المجنى عليها.



بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبطه ومواجهته بالمعلومات والتحريات أيدها واعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر الشباك"، وأضاف بإنفاقه باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية باستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمته بالسرقة.



أخطر اللواء محمد منصور بالواقعة وأحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.