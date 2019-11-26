أستاذ بكلية العلوم يطالب "الخشت" بالسماح لطفل بالدراسة: "معجزة رياضية"

قال الدكتور هاني الحسيني، أستاذ الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة، إن أمن الجامعة منع طفل كان يحضر الجامعة منذ عام ونصف، بعدما اكتشف أهله أنه ماهر في الرياضيات، ونجح في تحصيل مناهج متقدمة عن عمره الدراسي.





وأضاف "الحسيني" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الطفل البالغ من العمر 13 عامًا قادر على تحصيل كورس الرياضيات للثانوية العامة في أسبوعين، مردفًا: "متميز جدًا في الرياضيات، خلال سنة ونصف غطى المناهج بشكل جزئي، ورأيت أنه من المفيد له الحضور بشكل منتظم مع الطلبة".





ولفت "الحسيني" إلى أنه أرسل له خطاب إلى سكرتارية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، لكن لم يرد عليه، مردفًا:"أتمنى من إدارة الجامعة تدارك الخطأ، والسماح للطفل بالحضور".