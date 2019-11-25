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عالم

مباحثات عسكرية بين ولي العهد السعودي وقائد الجيش الأمريكي

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:44 م
الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز
محمد عمر
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التقى ولي العهد السعودي، وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز اليوم الاثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي لبحث قضايا المنطقة وعلاقات البلدين.

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى خلال اللقاء بالرياض استعراض أوجه التعاون بين البلدين، خاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.

وأشارت الوكالة أن حضر اللقاء من الجانب السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومساعد وزير الدفاع محمد العايش، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام آل الشيخ.

فيما حضره من الجانب الأمريكي، السفير لدى الرياض جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق في رسالة إلى الكونجرس أنه قرر إرسال قوات ومعدات عسكرية إلى السعودية من أجل التعاون في حماية أمن المنطقة وأن عدد الجنود قد يصل إلى 5 آلاف ووصل منهم في وقت سابق 500 عسكري.

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