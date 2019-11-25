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مؤتمر بطاركة الشرق يرسل برقية لبابا الفاتيكان

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:36 م
البابا فرانسيس بابا
البابا فرانسيس بابا الفاتيكان
ماريان رسمى
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حرر بطاركة الشرق الكاثوليك المجتمعين بمؤتمر الإعلام فى خدمة الإنجيل بالمعادى رسالة إلى قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان جاء فيها:

قداسة البابا فرنسيس
حاضرة الفاتيكان
قداسة الحبر الأعظم
نحن مجتمعون فى البطريركيّة القبطية الكاثوليكية – القاهرة، مصر فى مناسبـة انعقاد مؤتمرنا السنوى السابع والعشرين من الإثنين 25 إلى الجمعة 29 نوفمبر 2019، تحت عنوان: الإعلام فى خدمة الإنجيل. نحن، بطاركة الشّرق الكاثوليك، نفكّر معا حول دور وسائل الإعلام فى منطقتنا، فوائدها وتحدّياتها. ونسعى جاهدين لتشجيع التنسيق والتشاور بين مختلف المؤسّسات الإعلاميّة فى كنائسنا لإعلان الأخبار السارة فى بلادنا.

ووقع على الرسالة كلا من، البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق والإسكندرية وأورشليم للروم الملكيّين الكاثوليك، البطريرك كريكور بدروس العشرون، كاثوليكوس بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك، الكردينال لويس روفائل ساكو، بطريرك بابل على الكلدان، والبطريرك إغناطيوس يوسف الثالث يونان، بطريرك السريان الأنطاكي، البطريرك إبراهيم إسحاق سدراك، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك.

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