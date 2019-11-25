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محافظات

"صحة شمال سيناء" تستعد للحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 11:36 م
جريدة الدستور
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قال مندوب وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء خالد العقدة، أن الوزارة تستعد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحصبة والحصبة الألمانية؛ لرفع الحالة المناعية للأطفال المصريين والوافدين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الإثنين بالقطاع الوقائي في مديرية الصحة بشمال سيناء لاستعراض المخطط الخاص بالحملة وطرق الإعداد وخطوات التنفيذ على مستوى الوحدات الصحية بالمحافظة، وذلك بحضور مندوب وزارة الصحة خالد العقدة، ومراقب عام مديرية الصحة محسن صبحي، ومراقبي المراكز الحضرية بالعريش.

وأكد مراقب عام أوبئة الإدارة الصحية بالعريش ياسر فاروق، أن القطاع الوقائي مستعد لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم، مشيرًا إلى أنه سيتم تطعيم الأطفال من عمر 9 شهور حتى 10 سنوات.

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