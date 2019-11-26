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5 أفكار مميزة لطاولة غرفة المعيشة.. صور

الثلاثاء 26/نوفمبر/2019 - 02:04 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تتمتع جميع غرف المعيشة المثالية بشيء مشترك وهي طاولة القهوة في غرفة المعيشة، ويعتبر اختيار ديكورات مناسبة لطاولة القهوة أمرًا في غاية الأهمية لإضفاء المزيد من الحيوية والأناقة للمكان.

فيما يلي 5 ديكورات مناسبة لطاولة القهوة بحسب ما ورد في موقع "واي فير" الإلكتروني:

1- وضع الصواني بشكل يتناسب مع الطاولة
ينصح خبراء الديكور بتزيين طاولة القهوة ببعض الصواني التي يتناسب شكلها ولونها ومحتوياتها مع الطاولة والتي تضفي على المكان المزيد من الأناقة والتميز، يمكن أيضًا إضافة بعض الشموع وباقة من الزهور.

2- وضع الكتب
يضيف وضع بعض الكتب ذات الألوان المتناسقة على طاولة القهوة منظرًا أنيقًا لها، ويمكن إضافة بعض الزهور إليها، للحصول على طاولة قهوة عصرية، ويُنصح بترتيب الكتب على طاولة القهوة بحسب حجمها، إن كانت أحجامها مختلفة.

3- النباتات الخضراء
تضفي النباتات الخضراء منظرًا حيويًا على غرفة المعيشة، وخاصة أن تم وضعها على طاولة القهوة، ويُنصح باستخدام نباتات ذات أحجام تتناسب مع حجم الطاولة.

4- البساطة
يقول خبراء الديكور، إن جمالية كل شيء تكمن في بساطته؛ لذا ليس من الضروري وضع أشياء كثيرة على طاولة القهوة، ويمكن الاكتفاء بمزهرية جميلة، أو تمثال مميز.

5- وضع الألعاب
يمكنك وضع لوحة شطرنج جميلة أو مجموعة من الدومينو بأحجام تتناسب مع الطاولة لإضافة المزيد من الحيوية إليها.

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