السيطرة على حريق مخزن دون إصابات بالشيخ زايد

تمكن رجال الإدارة العامة للحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمخزن في مدينة الشيخ زايد، مساء اليوم الاثنين، دون وقوع أي خسائر بشرية.



وتلقت غرفتي عمليات محافظة الجيزة والنجدة أخطارًا بتصاعد أدخنة كثيفة من مخزن متواجد أسفل عقار بمدينة الشيخ زايد وتم ابلاغ الحماية المدنية.



ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بالقوات مدعومين بسيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمنع تمدد النيران لباقي المجاورات، ومحاصرة النيران، والسيطرة عليها دون وقوع أي خسائر بشرية.



تم أخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وتم العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.