عمرو أديب: "عيطت بعد خسارة الزمالك أمام إنبي" (فيديو)

انفعل الإعلامي عمرو أديب، على الهواء أثناء تقديم برنامج "الحكاية"، على شاشة "إم بي سي مصر"، متأثرا بخسارة الزمالك أمام إنبي.



وقال أديب: "حلمي طولان مدرب إنبي، ربنا خلقه ومسيرته الرياضية فقط عشان ينكد على الزمالك وعليا، نكد عليا 5 مرات، والنكد الأكبر إن في نفس اليوم الأهلي عمل رباعية منها هاتريك لوليد سليمان".



وأضاف أديب: "قتلوا أملي من بدري ربنا يقتل أملهم، عمرو عيط، لأن كان عنده أمل ينافس على الثاني، عليه العوض، ومنه العوض، أنا بحس إنهم بيفرحوا في عمرو مش في الزمالك".



وحقق نادي إنبي أولى انتصاراته في الموسم الجاري من الدوري المصري، بعدما تفوق على الزمالك بهدفين لواحد، مساء اليوم الإثنين، في إطار مباريات الجولة السادسة من المسابقة.



وبهذه النتيجة يكون رصيد الزمالك تجمد عند النقطة العاشرة في المركز الرابع بترتيب الدوري، بفارق نقطتين خلف الأهلي المتصدر، وواحدة خلف بيراميدز الوصيف، وبفارق الأهداف المسجلة خلف المقاولون.

