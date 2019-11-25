خالد الجندي: الشياطين في المسجد.. "بتوع البارات زي الفل"

قال خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن القبور ليست أماكن شياطين ولا يوجد شيء اسمه سحر.



وأضاف "الجندي" خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "dmc" مع الإعلامية إيمان الحصري، أن الشيطان يغوي الأحياء وبالتالي لا مكان لهم في القبور بين الأموات.



كما أوضح أن الشيطان موجود في المسجد وليس في البارات، متابعا: "شغله هيكون على الناس اللي في المسجد، لكن الناس اللي في البارات زي الفل بالنسبة للشياطين".



