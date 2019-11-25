"الإفتاء" توضح كيفية رد الزوجة فى حالة الطلاق الرجعى

أكدت دار الإفتاء المصرية جواز رد المرأة إلى زوجها بعد مرور فترة العدة في حالة الطلاق الرجعي، وهو الطلاق الذي يكون دون الطلقة الثّالثة بالنّسبة للزوجة، ولكن بعقد ومهر جديدين.



وقالت "الافتاء" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "وما دامت عدة الطلاق الرجعي قد انتهت دون أن يرجعها الزوج لعصمته، فليس له أن يراجعها بعد انقضاء العدة إلا بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، ولا مانع من زواجها بعد انقضاء العدة من غير مطلقها ويكون هذا الزواج صحيحًا".



وأوضحت أن عدة المطلَّقة التي تحيض إذا كانت حائلًا (غير حامل) هي ثلاث حيضات كاملة.