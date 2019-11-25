جلسة طارئة للنواب برئاسة عبد العال.. الخميس المقبل

قال المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، إن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، رئيس المجلس قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس 28 نوفمبر الجاري، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بالترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.



ويقضي الدستور في المادتين 215، 216 بأن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



وورد إلى الدكتور علي عبدالعال، مساء الإثنين، كتاب السيد رئيس الجمهورية بترشيح محافظ البنك المركزي، لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة، وقام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة ظهر الخميس القادم لنظر هذا الأمر العاجل.