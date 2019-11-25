عبدالمحسن سلامة: دخل "الأهرام" الآن يقترب من مليار جنيه

قال عبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه قبل عام 2011 كان دخل مؤسسة الأهرام مليار و600 مليون جنيه ووصل حاليا إلى 900 مليون جنيه، لافتا إلى أن هناك فجوة تمويلية في مؤسسة الأهرام.



وأضاف "سلامة " خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" مع الإعلامي أحمد موسى، أن قيمة الكاش التي كانت تدخل المؤسسة قبل عام 2011، بلغت نحو 97.5 مليون جنيه في الشهر.



وتابع: "يدخل للأهرام الآن 30 مليون جنيه، كما أن قيمة التوزيع الكاش كانت 47 مليون جنيه، ووصلت الآن 21 مليون جنيه بفارق 26 مليون جنيه".

