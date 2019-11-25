إصابة 20 متظاهرا بالغاز المسيل للدموع في العراق

ذكر شهود عيان مساء اليوم أن 20 متظاهرا أصيبوا بحالات اختناق جراء إطلاق الغازات المسيلة

للدموع من قبل قوات مكافحة أعمال الشغب على المتظاهرين المعتصمين أمام مبنى مجلس محافظة بابل منذ نحو شهر في إطار المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد منذ الخامس والعشرين من الشهر الماضي.



وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د. ب.ا) قوات مكافحة الشغب قامت مساء اليوم بإطلاق الغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين المعتصمين داخل خيام أمام مبنى مجلس محافظة بابل منذ نحو شهر للمطالبة بإقالة الحكومة وحل البرلمان مما تسبب بإصابة أكثر من 20 متظاهرا في حالات اختناق.