6 سنوات و100 ألف جنيه غرامة لتاجرة حشيش

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي الفقي بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لربة منزل تاجرت في الحشيش بقصر النيل.



كشف قرار الإحالة الصادر من نيابة وسط القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ايمن بدوي المحامي العام أنه في يوم 1322019 قامت المتهمة آمال.ك بإحراز الحشيش، بقصد الاتجار والتعاطي والاستعمال الشخصي.



كشفت شهادة محمود رجب نقيب شرطة بقسم قصر النيل أنه وحال مباشرة مهام عمله بقسم قصر النيل، وبتفتيش زيارات المسجونين عثر علي قطعة بنية للحشيش المخدر داخل زيارة المتهمة، وعزي قصدها إلى إدخالها الي نجلها المحبوس بداخل القسم.



وثبت بتقرير المعمل الكيميائي بمصلحة الطب الشرعي أن القطع البنية ثبت معمليًا أنه للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.