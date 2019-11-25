ضبط عاطل قبل ترويجه الحشيش بحلوان

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، برئاسة المقدم أحمد البنداري، من القبض على عاطل، قبل ترويجه كمية من الحشيش، على المتعاطين بدائرة القسم.



ووردت معلومات للنقيب أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، مفادها قيام المدعو "على محمد إبراهيم"، شهرته على جنيدي، 31 سنة، عاطل ومقيم داير الناحية الشرقي، حلوان البلد، بالإتجار في المواد المخدرة، متخذا من محل سكنه مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.



عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على 12 قطعة حشيش ومبلغ مالي.



وبمناقشته أمام العميد علاء جودة، مأمور القسم، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات البيع، ليتحرر عن ذلك المحضر رقم 32583 لسنة 2019، وتم العرض على النيابة العامة.