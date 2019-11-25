تفريغ كاميرات المترو لكشف لغز انتحار شاب بدارالسلام

تجري الأجهزة الأمنية بالقاهرة، عملية تفريغ لكاميرات المراقبة بمحطة مترو دارالسلام؛ لكشف ملابسات واقعة انتحار شاب أسفل عجلات القطار مساء السبت الماضي، والتأكد من كون الوفاة طبيعية.



تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بمحطة مترو دارالسلام، مفاده قيام شخص بإلقاء نفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث، وكشفت التحريات الأولية أن الشاب في العقد الثالث من العمر، ومقيم بمنطقة الوايلي، ويعاني من مرض نفسي.



كما تحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات المراقبة تمهيدًا لتفريغها وكشف ملابسات الحادث، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.