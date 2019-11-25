إصابة 4 أشخاص في حادث سير بالسلام

انتقل فريق من نيابة السلام؛ لمعاينة موقع إصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة أعلى طريق أسيبكو بمدينة السلام.



وكشف مصدر أمني بأن سرعة السائق الزائدة كانت السبب في انقلاب السيارة، ليتم نقل المصابين لمستشفي السلام التخصصي؛ لتلقي العلاج اللازم.



وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغًا من الخدمات المعينة فى السلام بوقوع حادث مرورى، ما أدى إلى توقف حركة وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث.