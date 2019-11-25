كريم العمدة: نسبة المتعاملين مع البنوك وصلت لـ 37% في 2018

قال الدكتور كريم العمدة، الباحث المتخصص في الشئون الاقتصادية، إن التحول الرقمي، يعني تقليل الاستخدام الورقي، والتحول لاستخدام الآلي والكمبيوتر، حتى لا يضطر المواطن للوقوف في طوابير وانتظار السجلات، أو دفع رشوة.



أوضح خلال لقائه مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشمول المالي، يعني التحول من الاستخدام النقدي، للتعامل المباشر بالحساب البنكي، مشيرًا إلى أن الدولة بذلت جهودًا لزيادة عدد المواطنين المتعاملين مع البنوك.



وأشار إلى أن نسبة المتعاملين مع البنوك في 2010 كانوا 10%، وارتفع في 2014 إلى 14%، ووصل في عام 2018 إلى 37%، موضحًا أنها نسبة منخفضة مقارنة بالمتوسط العالمي 60%، والمتوسط في أوروبا يزيد علي 90%.

